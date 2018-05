MÉRIDA, Yuc.- Seguir buscando el talento yucateco es importante para el futbol de casa y es por eso que el delantero Miguel Ángel Sansores Sánchez, delantero de Monarcas Morelia de la Primera División, realizará este fin de semana unas visorías junto con Guillermo Árciga, jefe del Departamento de Visorias de los purépechas en su filial “Imperio Mérida”.

El delantero yucateco sabe que hay jugadores de calidad en la entidad, pero es consciente que se necesita trabajar mucho para poder lograr buenos resultados.

“Sin duda tenemos que buscar a esos futbolistas que necesitan nuestro apoyo para sobresalir, hay mucha gente que tienen buen nivel, pero hay que apoyarlos, ahora nos toca a nosotros hacer ese papel”, destacó el joven delantero

Cuando yo inicié en esto no fue fácil, tuve que pasar muchas cosas, pero sin duda estoy agradecido con las personas que me ayudaron y ahora me toca a mí ayudar a estos jóvenes, es por eso que formé la filial ‘Imperio Mérida’, que busca detectar el talento de la entidad y poder crearles un camino para que tengan un buen futuro.

Agregó que tiene más de 2 semanas en Yucatán, donde los lunes, miércoles y viernes entrenan con los jóvenes de la escuela “Imperio Mérida” y es ahí donde se ha dado cuenta que los chicos tienen el nivel, pero hay que guiarlos por los buenos hábitos.

Dijo que para estas visorías se buscarán a jóvenes de las categorías 2002 -2007, las cuales estarán bajo el mando de Guillermo Árciga, el jefe de visores de Monarcas.

Señaló que este fin de semana será interesante, ya que el domingo 27 se inaugurará la filial en el Campo Deportivo de la Croc en el Fraccionamiento de Vergel II donde estarán presentes todos los jugadores de “Imperio Mérida”.

Fecha

Las visorías serán el domingo 27 de mayo a las 13:00 horas y el lunes 28 en 2 horarios, a las 9:00 y 15:00 horas.