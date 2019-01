'X’polita' se salió de la carretera

Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La imprudencia y la falta de pericia fueron causa de varios accidentes viales en Mérida y en tramos carreteros.

En el primero de ellos, un tremendo susto se llevó la comediante, Yenny Puga, mejor conocida como “X’polita”, pues al transitar sobre la carretera de cuota a Cancún, después de Valladolid, quiso esquivar unos enormes hoyos y terminó saliendo de la carretera, hasta internarse en la maleza.

De acuerdo con las autoridades, el vehículo de la comediante “X’polita” activó las bolsas de aire y por fortuna salió ilesa, pero su automóvil resultó con daños de consideración.

Mientras tanto, la artista decidió que el show debe continuar y se presentó ayer a trabajar a conocido centro de entretenimiento en el poniente de la ciudad.

Por otro lado, en Mérida, por no respetar la señal de alto de disco, un camión impactó la parte delantera de un automóvil con sus llantas. El percance se registró alrededor de las 15:30 horas de ayer, cuando Juan Carlos Esquivel, quien transitaba sobre la calle 41 de la Colonia Industrial, a bordo de Tsuru, habilitado como taxi, al llegar al cruce de la calle 42 no respetó el alto de disco y sacó demasiado la “nariz”, sin embargo, en ese momento transitaba un autobús de la ruta Aguilas, placas 8001-455-Y, el cual no pudo evitar el impacto con el taxi.

Siempre en la capital del Estado, una mujer de la tercera edad, que caminaba a la orilla de la acera de la calle 58 del centro fue empujada accidentalmente por otra persona y cayó al suelo, donde le pasó rozando las llantas de un camión de basura. El accidente se registró alrededor de las 11:00 horas de ayer.

Mientras en Ticul, por conducir a toda velocidad una motocicleta, Eddie Gutiérrez, de 20 años de edad, no se percató de las luces intermitentes de una camioneta Jeep Liberty y se fue a estrellar contra la unidad. Este accidente se registró en el cruce de las calles 22 por 31 de la ciudad sureña.