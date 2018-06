Mérida, Yuc.- En Yucatán uno de los retos para la próxima administración en materia educativa es erradicar la desigualdad y es necesario generar esquemas de movilidad y apoyo para que los niños y jóvenes puedan asistir a las escuelas en el interior del Estado, ya que hay una marcada diferencia entre los 105 municipios y Mérida, donde en promedio las personas tienen 11 años de estudios, cuando en el resto de la entidad solo seis, explicó Alfonso Paz Rodríguez, director del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En el marco de la presentación de los 10 ejes (decálogo) para enriquecer la conversación en materia educativa, dijo que a pesar de que en los últimos años en Yucatán se ha tenido una gran atención en el sector educativo, esto no es suficiente, debido a que aún persiste la desigualdad social, por lo que se evidencia que donde hay más pobres es donde se necesitan con más infraestructura y docencia de calidad.

“En la zona rural existen condiciones distintas a la urbana, una de ella es la dispersión, que es que existen localidades pequeñas en un gran espacio territorial, que hace difícil poner una escuela en cada localidad, entonces hay que trabajar en esquemas de movilidad educativa para poder incluso, acceder a través de becas, además de incentivos para las familias en los programas sociales”, señaló.

Afirmó que, además de estos problemas, se tienen que tomar en cuenta la situación económica de las familias, principalmente en tema de empleo, ya que muchas veces debido a esta razón jóvenes de entre 12 y 15 años se incorporan al mercado laboral en lugar de seguir en la escuela.

“Este es un problema que no se agrava, solo permanece, que es aún más preocupante, debido a que si no se hace un análisis más profundo de los temas torales que señala el decálogo, las desigualdades se van a profundizar, seguiremos teniendo escuelas donde no se tienen mejores maestros, donde no hay infraestructura básica, donde los niños no garantizan su asistencia diaria, por lo que será más difícil salir del hueco del subdesarrollo”, subrayó.

Otro de los ejes que expone como importante es la dotación de espacios que garanticen una buena calidad educativa, esto significa que se dote de mayores recursos a las escuelas que más lo necesiten, debido a que en el Estado solo en nivel básico el 66% no cuenta con áreas de cómputo, y el 59% no tiene bibliotecas.

Pero lo más importante, señaló el director, es que en las próximas administraciones, tanto federal como estatal se implemente el modelo educativo, priorizando las asignaturas de Matemáticas, en la que 6 de cada 10 alumnos de los últimos grados de todos los niveles básicos reprueban, pero además en la materia de Comunicación y Lenguaje del 50 al 30 por ciento tiene resultado insuficiente.

Respecto a los 10 ejes, dijo que ya se les fueron entregados tanto a los aspirantes a gobernadores como presidentes de la República, con el objetivo de que sean atendidos por el que sea electo el 1 de julio.