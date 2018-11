Óscar Chan

MÉRIDA, YUC.- Pese a que se trata de una enfermedad degenerativa que no tiene cura y se presenta en numerosas familias, en Yucatán no se cuenta con información precisa sobre el número de casos actuales de Alzheimer y cuántos nuevos se presentan cada año, es decir, no existen datos concretos de la incidencia o prevalencia de este padecimiento.

Por lo anterior, la Asociación Civil “Alzheimer del Sureste” trabajará en un censo para recabar información actualizada y real, el cual se implementará a lo largo de todo el 2019.

José Miguel Ceballos Pinto, presidente de dicha asociación, explicó que el proyecto se plantea en una primera etapa para Mérida y una vez que se concluya con el “mapeo” de los casos, se pasará a una segunda fase en la que se pretende visitar los otros 105 municipios del Estado.

Entrevistado después de la inauguración de la II Jornada Gerontológica y Firmas de Cartas Compromiso con el Ayuntamiento de Mérida, el especialista abundó en que en la entidad hay demasiados casos de personas que padecen la enfermedad, en los que los cuidadores y las familias no tienen las atenciones especiales que se requieren para los pacientes, lo que no ayuda a que tengan una buena calidad de vida.

Recalcó que el censo se efectuará a largo de todo el 2019 y de acuerdo a lo que se obtenga, es decir, si se necesita de un tiempo mayor, las labores se estarían ampliando al 2020. “Queremos primero hacer un censo a nivel Mérida y después irnos a los municipios”, añadió.

Ceballos Pinto explicó que como México es un país en vías de desarrollo, la tendencia de casos de la enfermedad tiende hacia el alza e incluso Yucatán mantiene esas condiciones.

Agregó que otro de los factores que no abona en la atención de los pacientes es que los cuidadores o “enfermeros” terminan siendo familiares de los mismos adultos mayores y no siempre cuentan con la preparación e información adecuada para hacer frente a las atenciones médicas.

El Alzheimer es una enfermedad crónico-degenerativa que progresa con el paso de los años y no tiene cura, pues conforme se va avanzado con el padecimiento, la persona se conduce a una mayor generación de dependencia y ello implica un mayor cuidado y atención.