Narcomenudeo el 'rey' de los delitos en Yucatán

Patricia Itzá/ Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El comandante de la X Región Militar, general Gustavo Nieto Navarro, indicó que Yucatán no cuenta con un alto índice de delincuencia organizada como en otros estados, sin embargo, sí hay el narcomenudeo.

Como ejemplo de esto, citó que las fuerzas armadas han decomisado alrededor de 145 kilos de marihuana, 70 dosis de hachís y cocaína.

Asimismo, recordó que también hicieron un decomiso de diésel en la carretera Mérida- Cancún, pero descartó que opere una red de “huachicoleros” o de alguna organización de narcotráfico, debido que el combustible fue retenido en un puesto de control instalado en Peto.

“Por cuestiones del nuevo sistema de penal nosotros no podemos ser el primer respondiente, sino que son las autoridades civiles, pero coadyuvamos para realizar estos operativos, no es cuestión de protagonismos, sí hay participación pero no se ve”, puntualizó.