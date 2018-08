Mérida, Yuc.- Construir o habilitar un refugio para perros termina siendo un problema, porque la gente al enterarse inmediatamente empieza a dejar a sus animales abandonados a las puertas del lugar, ya sea uno o una camada de cachorros, aseguró la responsable de la asociación campechana “Patitas Callejeras”, Gladys Mengual Padilla.

En la actualidad la agrupación atiende a más de 100 perros en situación de calle; en su casa alberga a unos 40 animales, además en un terreno atiende a otros 12 y todos los días sale a las calles de Lerma, a dar alimento y agua a todos los que puede.

“Es un problema porque la gente está buscando un lugar dónde tirar al perro que ya no quiere ni puede tener, entonces cuando se enteran de que tienes un refugio primero te hablan para ver si te pueden llevar un perrito o donar, o te empiezan a tirar a los animales, empecé con uno o dos, pero cuando me di cuenta la gente me dejaba cajas con varios cachorros o me los amarraban”, recordó.

Aseguró que en temas de adopción y atención a animales en situación de calle, no hay dinero que alcance a pesar de las donación, que ya de por sí son pocas, pues por día el consumo de alimento es de 25 kilos, además de vacunas, consultas, esterilización, entre otras atenciones.