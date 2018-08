Se le cae la venta a productores yucatecos con China

MÉRIDA, Yuc.- A pesar de que a principios de este año diversas empresas chinas mostraron interés por la adquisición de productos yucatecos, las negociaciones no se han concretado debido a los seguros que solicitan por cada uno de los fabricantes interesados, los cuales no pueden costear al no tener la garantía de que la compra se realice.

El secretario de Desarrollo Rural del Estado (Seder), Pablo Castro Alcocer, indicó que era una oportunidad “muy buena”, sin embargo, debido a los requerimientos que solicitan “no hemos logrado aterrizar el tema, debido a que nos están pidiendo una serie de aseguramientos que teníamos que realizar, pero cada permiso que ellos solicitan cuesta alrededor de 45 mil pesos, pero para los productores es un gasto y no muchos cuentan con la solvencia para ello”, expresó.

Informó que propusieron a los empresarios de ese país que sería mejor realizarlo de forma global, es decir, “trabajar por agrupaciones, las cuales se comprometían a entregar un determinado tonelaje de cosechas o producción, pero no aceptaron ese ofrecimiento”.

“Al querer que se adquiera un seguro por cada uno de los productores hace complicado el proceso, por lo que estamos ‘trabados’ en ese tema. Pero creo que a pesar de no concretarse esas negociaciones ya se abrió una ventana para que otros mercados puedan tener interés para adquirir productos yucatecos”, indicó.

Aseguró que Yucatán está “en el aparador internacional”, por lo que es casi un hecho que “pronto se estará consolidando un convenio comercial con mercados de otros países como el de China”.

A pesar de que para estos productores no se concretaron los acuerdos, dijo que hay otros que exportan sus productos como calabaza y pepino al mercado asiático, por lo que es una muestra que lo cosechado en el estado es de buena calidad.