La temporada de huracanes 2024 en el Océano Atlántico podría ser una de las más intensas registradas hasta la fecha, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). La agencia ha pronosticado una “actividad superior a lo normal”, con más de 20 tormentas tropicales esperadas en los próximos cinco meses.

El periodo de huracanes, que arrancó desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, tiene un 85% de probabilidad de ser más activo de lo habitual.

La NOAA anticipa la formación de entre 17 y 25 tormentas tropicales con nombre, una cifra récord en los 154 años de historia de la organización. De estas, se espera que entre 8 y 13 se conviertan en huracanes con vientos de 74 mph o más, y de 4 a 7 de estos huracanes podrían alcanzar escalas importantes, incluso llegar a categorías 3, 4 o 5, con vientos de 111 mph o más.

Las principales causas de esta alta actividad ciclónica incluyen el fenómeno de La Niña y temperaturas oceánicas más cálidas de lo promedio.

Según los científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la transición de El Niño a La Niña favorece el desarrollo de ciclones. Otros factores incluyen vientos alisios reducidos y menor cizalladura del viento, que facilitan la formación y fortalecimiento de tormentas.

Durante una conferencia de prensa, Ken Graham, director del Servicio Meteorológico Nacional, expresó:

All ingredients are in place for a very active hurricane season. It's a reason to be concerned, but not alarmed. Use this time to your advantage. Take the time now to put together a plan & preparedness kit so that you're ready for the season ahead.