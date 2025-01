Ya no habrá módulos itinerantes del "Va y Ven"

Si no has acudido a los módulos itinerantes a hacer el trámite de tu nueva tarjeta "Va y Ven" de tarifa social, toma nota, pues este viernes 31 es el último día para hacerlo en estos sitios, y a partir del sábado 1 de febrero se hará en los módulos fijos de credencialización

Lo anterior lo dio a conocer la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), que había habilitado módulos temporales e itinerantes en puntos del Centro Histórico de Mérida, como el Parque Eulogio Rosado y el parque de San Juan, y en los Cetram Oriente, Canek, Norte, La Plancha y Umán.

Recuerda que si no puedes acudir este viernes 31, acá te dejamos cuáles son los módulos fijos y sus horarios para acudir a partir del 1 de febrero:

-Oficinas Va y Ven (Reforma): de lunes a viernes, de 9 am a 4 pm.

-Mercado de San Benito: de lunes a viernes de 6 am a 6 pm, y sábados de 8 am a 4 pm.

-Instituto de Capacitación y Certificación a Operadores del Transporte Público de Yucatán: de lunes a viernes de 9 am a 4 pm.

-Ventanillas Únicas Estatales en Plaza las Américas, Plaza Oriente y Plaza Fiesta: de lunes a viernes de 9 am a 4 pm, y sábados de 9 am a 1 pm.

Cabe recordar que en los módulos de credencialización "Va y Ven" se realiza el trámite de tarjetas "Va y Ven" de tarifa social para estudiantes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.