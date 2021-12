Construyó ex alcalde deficientes pozos de absorción

Vecinos de la colonia Santa María señalaron que los 20 pozos de absorción que construyó el ex alcalde Otoniel Segovia Martínez en el 2019, no cumplen con su propósito de evitar inundaciones, debido a que fueron instalados con notables deficiencias.

De acuerdo con información de transparencia del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en esos pozos se invirtieron 3.2 millones de pesos, lo que significa que por cada uno se pagaron 160 mil pesos.

Rodrigo Arrellano Buendía, representante de los vecinos, explicó que la mayoría fueron instalados con rejillas superiores al nivel del suelo; en zonas altas de la colonia; o con un tamaño menor a los cuatro metros cúbicos, insuficiente para absorber grandes cantidades de agua.

“Prácticamente fue dinero tirado a la basura, porque dichos pozos no ayudan en nada durante las lluvias. Basta unas pocas horas para que la mayoría de las calles de esta zona se inunden, alzando los 40 centímetros de agua. Algunas de las casas más afectadas son las que se ubican en la calle Enrique Barocio, porque el agua entra hasta la sala”, declaró el afectado.

Añadió que la pésima construcción de esta infraestructura incluso genera más problemas de los que resuelve. Citó como ejemplo que todos fueron construidos sin un sistema de filtrado correcto, rodeados por paredes de cemento, provocando que el agua se estanque por varios días.

Esto genera a su vez la proliferación de mosquitos que pueden ser portadores de enfermedades peligrosas, como el dengue. Los propios vecinos se han visto obligados a retirar con cubetas el agua estancada, o tirarles pastillas de cloro para evitar que eclosionen los huevecillos de los insectos.

“Esta infraestructura no cuesta 160 mil pesos cada una. Las rejillas son de plástico, el tamaño es muy pequeño por cada uno, no tiene sistema de filtrado y prácticamente es solo un hueco de cemento. Soy albañil, y puedo decir que aún y con la maquinaria de excavación más cara, su precio no pasa de los 30 mil pesos. Aquí hubo evidentemente un trabajo y un desvío de recursos”, concluyó.

