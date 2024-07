¡No expropiará! AMLO busca clausurar definitiva de Calica en Quintana Roo

El residente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que no expropiará los predios de la empresa Calica, en el estado de Quintana Roo, pero adoptará las medidas necesarias para imponer una clausura definitiva y frenar el envío de material de construcción a Estados Unidos.

"No, no, no, si no vamos a expropiar. No vamos a expropiar. Es nada más aplicar la ley para que no se siga destruyendo el territorio, es una clausura a una mina que destruye nuestro territorio, o sea, no es expropiación. Es que no puedan sacar material de Calica, eso es todo" , dijo.