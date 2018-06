Gonzalo Franco/Redacción SIPSE.com

MÉRIDA, Yuc.- Una vez más las selecciones africanas han quedado a deber en un Mundial. De hecho ninguna sobrevivió a la primera ronda en Rusia 2018.

Volverá a decirse que todavía están muy lejos de ganar algún día un Mundial de mayores. Tal vez como selección sí, pero hay africanos que de forma particular sí han ganado la Copa Mundial. Si no me creen, lean lo siguiente.

El primer futbolista realmente nacido en África que pudo jugar la final de un Mundial y también el primer africano que pudo ganarla fue Claudio Gentile, en España 1982. Claudio jugó para Italia, pero nació en Libia.

El segundo futbolista africano en jugar y ganar un Mundial fue Marcel Desailly, defensa central nacido en Ghana y que jugó para la selección gala en Francia 1998.