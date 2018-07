Agencias

SAMARA, Rusia.- Andrés Guardado salió triste por quedar fuera de Rusia 2018, pero más cansado de no poder dar ese salto de calidad con la Selección Mexicana, por lo que ahora el equipo busca cómo dar el paso para no solamente competir en Copas del Mundo y dar resultados.

“Lo triste para nosotros como mexicanos es que solemos hacer buenos partidos, pero siempre el resultado es el mismo. Creo que ya estamos cansados de dar buenos partidos y al final conseguir nada".

"No sé en qué momento podamos cambiar esto, no sé qué es lo que tengamos que cambiar para que el futbol mexicano pueda dar ese paso, de no solo competir, sino también de ganar”, comentó Guardado.

Entre los temas que ponen a pensar de Andrés Guardado está el de su futuro con la Selección Mexicana, que pronto comenzará el proceso rumbo a Qatar 2022, donde el volante dejó en el aire su participación.

Desde 1986 los aztecas no han logrado el quinto partido y en Rusia 2018 se volvieron a quedar con las ganas al caer 2-0 con Brasil en Octavos de Final.

(Información: mediotiempo.com)