MÉXICO.- Javier Aquino fue uno de los cuatro jugadores que no tuvieron ni un minuto en Rusia 2018, pero si era natural que eso pasara con los dos arqueros suplentes, no fue tan lógico en casos como los de este volante u otros ofensivos.

El jugador de Tigres volvió este jueves a México junto con varios de los integrantes de la comitiva tricolor en el Mundial, donde a Juan Carlos Osorio le faltaron opciones defensivas y le sobraron ofensivas.

Son decisiones que a uno no le competen, son decisiones del entrenador, obviamente me queda una sensación amarga porque me hubiera gustado participar", lamentó Aquino.

"Creo que hubiera podido aportarle al grupo porque llegaba en buen momento, pero así son las cosas y siempre se respetan; ahora a seguir trabajando y a cambiar el chip, yo ya me enfoco en Tigres y el futuro dirá qué nos depara para Selección".

