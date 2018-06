¡Termina el partido! Inglaterra golea a Panamá: 6-1

Agencia

RUSIA.- La selección de Inglaterra goleó por 6-1 a Panamá en el Estadio de Nizhni Novgorod y selló su pase a los octavos de final del Mundial de Rusia.

Los goles fueron obra de Kane (3, dos de ellos de penalti), Stones (2) y Lingard. Por Panamá marcó Baloy.

Inglaterra obtiene de esta manera el liderato momentáneo del Grupo G por diferencia de goles con Bélgica. Ambas selecciones ya están clasificadas a los octavos de final y se jugarán el primer puesto en la última fecha.

Panamá ha tenido mala suerte en su primer Mundial. El combinado centroamericano ha disfrutado de la Copa del Mundo, pero en el césped se ha cruzado con dos gigantes.

What a win for the #ThreeLions – and we're through to the #WorldCup knockout stage with a game to spare! 👍 pic.twitter.com/4gv7HdfJh1