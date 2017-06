¿Cómo aliviar las quemaduras del sol?

Agencia

Ciudad de México.- Si tienes la piel delicada y olvidaste ponerte bloqueador, ya estarás sufriendo las quemaduras del Sol, pero esta información puede ayudarte a aliviarlo.

Cúbrete

De acuerdo con Milenio, si ya sientes el ardor de la quemadura no sigas exponiéndote al sol directo, sólo te agravarás. Si no quieres ir al interior porque todos están disfrutando en la alberca o en la playa, puedes estar afuera, pero cúbrete con un sombrero, lentes, sombrilla, lo que quieras, pero que estés cubierto y tu piel no reciba más rayos de sol.

Hidrátate

Toma suficiente agua y líquidos para mantenerte hidratado y pon alguna crema especial para quemaduras en la zona afectada. Si eres fan del aceite de coco, espera un par de días antes de aplicarlo, pues si la quemadura es muy reciente, el aceite de coco no dejará salir el calor de la zona y la inflamación empeorará. Tampoco uses exfoliantes, deja que tu piel se recupere sola.

Aprende

Después de unos días la piel enrojecida desaparecerá, pero el daño de la quemadura será para siempre, así que mejor aprende del error y no vuelvas a quemarte por descuido y negligencia.

Si te preocupa la salud de tu piel, usa siempre bloqueador solar; es necesario incluso frente a la computadora y en interiores, pues la radiación de los monitores y lámparas también hace que se acumule el daño.