¿Es verdad que el huevo es malo para la salud?

Ciudad de México.- "What the Health", un nuevo documental que está en Netflix, ha causado gran revuelo entre los profesionales de la salud y el público que lo ve porque asegura que comer un huevo al día es igual de malo que fumar cinco cigarrillos.

Aunque no es verdad, este argumento no tiene nada de nuevo. En 2012, un estudio publicado en Atherosclerosis, señaló que existía una relación entre el consumo de la yema de huevo y el desarrollo de aterosclerosis, una enfermedad en la cual una placa de lípidos se acumula en las paredes de las arterias, lo que aumenta los riesgos de ataque cardíaco e infarto, informa el portal The Huffington Post.

El estudio plantea que la relación entre los dos era similar a la que existe entre fumar y la placa arterial; sin embargo, esto se ha refutado una y otra vez, y muchos expertos la califican de "mala ciencia".

Para hablar de lo último con respecto al huevo, HuffPost Australia habló con Melanie McGrice, una dietista acreditada y vocera de la DIetitians Association , quien asegura que no tenemos que preocuparnos por absolutamente nada si comemos huevo.

A pesar de lo que la gente dice, se deben consumir huevos en una dieta sana. No sólo son una fuente económica de proteína de alta calidad, también son una fuente de grasas saludables.

"Los huevos no son malos", asegura McGrice. "Los estudios más recientes demuestran que no hay un aumento en los riesgos de salud si comes huevo, y comerlos diariamente tampoco, si forman parte de una dieta balanceada".

Como opción de desayuno, los huevos no sólo son saludables y llenadores, también ayudan a perder peso.

"Además, el hecho de que son ricos en proteína te hace sentir saciedad durante un mayor tiempo, y tiendes a comer menos los días que consumes huevo. El efecto es continuo", explica.

¿Cuál es la mejor forma de consumir huevos?

¿Fritos, pochados o revueltos? Según McGrice, la mejor forma de comer huevo es hervirlo, y si quieres comer uno en la mañana pero no tienes tiempo de prepararlo y pelarlo, puedes hacerlo la noche anterior.

"Si lo fríes, estás agregando grasa y si lo revuelves con algo, generalmente es crema, queso o mantequilla", agrega.

Otro mito sobre el huevo

El mito de que el colesterol de las yemas de huevo provocaba enfermedades cardiovasculares se ha derrumbado y enterrado.

Según el sitio de la Heart Foundation, "la mayoría de la gente no tiene que preocuparse por el huevo y su colesterol" ya que el colesterol del huevo "casi no afecta los niveles de colesterol en la sangre".

"Teníamos tanta fobia a las grasas, pero ahora ya aprendimos que incluir algunas grasas en la dieta conlleva ciertos beneficios", añade.

McGrice explica que la yema de huevo contiene nutrientes clave que incluyen la vitamina A, que es importante para la salud de los ojos y el sistema inmune, y vitamina D, que es esencial para tener huesos fuertes, músculos y buena salud en general.