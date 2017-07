¿Eres olvidadizo? Esto te va a interesar

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Si has sido el jugador menos valioso en cada equipo de trivia en el que has estado, o si no recuerdas mucho de lo que aprendiste en la escuela, incluso en las clases que realmente te gustaron, no te preocupes: ser olvidadizo podría tener un propósito.

Después de analizar los datos sobre la memoria, el olvido y la actividad cerebral tanto en humanos como en animales, los investigadores de la Universidad de Toronto concluyeron en un nuevo estudio que los cerebros pueden ser diseñados para olvidar viejos recuerdos – como solías hacerlo con cintas VHS o cassettes, si puedes recordar cuáles eran, informa Muy Interesante.

Esta función es ventajosa porque nos permite deshacernos de información anticuada, incorrecta o conflictiva cuando se nos presenta una nueva información que la contradice, simplificando así nuestro proceso de toma de decisiones. Las generalizaciones no siempre son una cosa buena, pero a menudo nos son útiles en el sentido evolutivo, especialmente cuando estamos presionados por el tiempo.

Y mientras algunos pueden recordar (aunque débilmente) un tiempo en que era necesario memorizar partes más pequeñas de la información cotidiana (como números de teléfono o el PIN del banco), no hay necesidad de sentirse mal si ya no recuerdas estas cosas. Sólo porque puedes memorizar un número de teléfono no significa que sea útil para hacerlo, especialmente cuando esa información se almacena fácilmente en tu teléfono.

Ser capaz de decir cada capital de los países puede ser genial, pero no va a ser muy útil a menudo. Con todo ese espacio de números telefónicos o respuestas de trivia inútiles liberados, tal vez tu cerebro puede retener mejor los recuerdos y la información que son mucho más relevantes e importantes para tu vida actual.