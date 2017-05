Si te pican mucho los mosquitos, estas pueden ser las razones

Agencia

MÉXICO.- Hay distintos factores que predisponen a estos insectos a picar a determinada víctima antes que a otra. La comunidad científica halló evidencia que apoya varios factores que animan a los mosquitos a picar a una persona específica, informó el portal infobae.

Estas investigaciones fueron publicadas en revistas científicas como: Journal of Medical Enomology, The Lancet, Medical and Veterinary Enomology, Journal of the American Mosquio Control Association, Malaria Journal, Bulletin of Entomological Research, PLOSONE, Science, Journal ofhe American Mosquito Control Association, Medical and Veterinary Entomology.

También te puede interesar: ¿Conoces los beneficios que tiene comer nopales? ¡Léelos aquí!

Estos estudios a menudo implican el análisis del comportamiento de diferentes tipos de mosquitos. La novedad es que uno puede disminuir los factores que pueden atraer a los mosquitos y así evitar la desagradable picadura y hasta una enfermedad grave.

Se sabe que los mosquitos transmiten enfermedades mortales como zika, malaria, fiebre amarilla, dengue, chikungunya y virus del Nilo occidental. Así que es prudente tratar de reducir su atractivo tanto como sea posible. A continuación, siete claves para evitar hacerte irresistible a esta plaga: