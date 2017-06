¡Atención! La NASA transmitirá el gran eclipse solar

Agencia

Si eres aficionado de la astronomía, tendrás la oportunidad de ver en vivo “El gran eclipse solar”, que transmitirá la Nasa el próximo agosto.

Si bien en persona se podrá ver desde EEUU, mediante el programa ‘Eclipse Across America: Through the Eyes of NASA’ (‘El eclipse solar de América: a través de los ojos de la NASA’) será posible verlo desde cualquier punto del planeta, gracias a 11 satélites -tres de ellos de la NASA– y más de 50 balones estratosféricos.

De acuerdo con el portal de noticias La Gran Época, el evento astronómico durará dos minutos, en los cuales la Luna tapará completamente al Sol.

Además, según la NASA, durante ese lapso de tiempo se podrán ver los planetas. Este fenómeno está programado para el 21 de agosto de este año, y es un evento muy esperado ya que es el primero de esta magnitud en casi 40 años.

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional tampoco se perderán esta cita y ofrecerán una perspectiva única de uno de los eclipses totales más importantes de las últimas décadas.

Allí la cuenta regresiva ya comenzó.

De acuerdo a la agencia estadounidense, la Luna comenzará a opacar los rayos del Sol cuando estará ubicada frente al norte del Océano Pacífico. En esta hora se habla de Eclipse Penumbral.

A medida que la Luna inicia a cubrir más el Sol, su movimiento de rotación hace que la sombra forme un Eclipse parcial umbral y luego un Eclipse Total.