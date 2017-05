Arranca la liga MX Femenil con gol azulcrema

Agencia

Toluca, Estado de México.- En punto de las 10 de la mañana comenzó, de forma oficial, el torneo de Copa de la Liga MX Femenil en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca. Indicó MedioTiempo en su portal.

Con tres enfrentamientos, Xolos vs. Cruz Azul, Toluca vs. Morelia y Monterrey vs. América. Con apenas 19 minutos de juego, el primer gol en la historia de la liga del futbol rosa cayó. La obra fue de Daniela Espinosa, ante las regias, con asistencia de Mónica Rodríguez.

Por otro lado, Fabiola Ibarra, seleccionada nacional que milita con el conjunto de Xolos, ya suma su primera anotación en el futbol femenil y se lo hizo a Cruz Azul con 25 minutos en el reloj; Andrea Rodebaugh es la entrenadora de la escuadra fronteriza que venció a las celestes 2-0.

Toluca se llevó el triunfo ante Morelia, 2-1 con goles de Kenya Téllez y Karla López.