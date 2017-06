Conmigo México ganaría un mundial: Hugo Sánchez

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El extécnico de la Selección Mexicana volvió a cargar contra el colombiano Juan Carlos Osorio al asegurar que él mismo haría un mejor trabajo dirigiendo al Tricolor, informa el portal de Aristegui Noticias.

“Conmigo como entrenador sí (México sería campeón del mundo), con Osorio no”, aseguró Sánchez.

También te puede interesar: La Selección Mexicana inicia entrenamiento en Rusia

“Hugol” criticó la forma en cómo el estratega colombiano planea los partidos del combinado mexicano: “por los jugadores podrían ser finalistas (de Copa Confederaciones), por el técnico no, porque no planea bien los juegos”.

Según el ex técnico de Pumas, Osorio debió renunciar a la Selección Nacional después de caer ante Chile por 7-0, cuando se enfrentaron en la Copa América Centenario 2016.

“Si juega al tú por tú con Portugal podría perder 7-0. Si pierde los tres partidos, cae 1-0, 1-0, 1-0; él no se va a ir, si no lo echan no se va. Si no se fue cuando cayó 7-0, menos si pierde los tres de Confederaciones”, sentenció.

Sánchez Márquez utilizó las redes sociales para criticar el parado táctico contra Estados Unidos, partido de eliminatoria mundialista, el cual terminó con empate a un gol en el Estadio Azteca.