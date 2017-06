Mira por qué Cristiano Ronaldo abandonó la Confederaciones

Agencias

RUSIA.- La Federación y el seleccionador de Portugal dispensan a Cristiano Ronaldo de jugar el tercer y cuarto puesto para que pueda viajar a conocer a sus hijos recién nacidos. El madridista podría volverse este mismo jueves de Rusia, informa el portal web Marca.

La expedición portuguesa tuvo conocimiento de la paternidad de Cristiano Ronaldo antes de empezar la Copa Confederaciones. El jugador quiso disputar el torneo con total con normalidad junto al resto de sus compañeros.

Mensaje de Cristiano en Facebook

"He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El Presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me ha emocionado y que no olvidaré. Estoy muy feliz de poder finalmente estar con mis hijos por primera vez".

Por su parte, la selección lanzó su comunicado oficial:

"El presidente de la FPF y el seleccionador nacional fueron informados antes de la Copa Confederaciones por el capitán de la selección nacional, Cristiano Ronaldo, que éste había sido padre. El jugador, a pesar del nacimiento de sus hijos, se preocupó de quedarse al servicio de la selección nacional, en un gesto que debemos subrayar y enaltecer. El Presidente de la FPF y el seleccionador nacional entienden que, en la imposibilidad de llegar al objetivo de ganar la Confederaciones, deben liberar al atleta para que éste pueda conocer a sus hijos".