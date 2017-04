Cruz Azul se considera eliminado de la Liguilla

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Cruz Azul aún podría llegar a la Liguilla con ayuda de varias combinaciones de resultados, el Gato Silva ya da al equipo por eliminado del torneo, informa el portal Récord.

"Es un golpe duro cuando no clasificas, obviamente tú cuando comienza el torneo te pones objetivos que es la clasificación y de ahí pelear un campeonato. Es duro no clasificar y cuesta, la verdad, porque te ilusionas mucho con el torneo, sobre todo Cruz Azul que no ha clasificado hace bastantes torneos atrás, pero hay que seguir adelante, quedan tres partidos y hay que terminar de la mejor manera", dijo el mediocampista.

Por otra parte, señaló que enfrentar a Chivas en la recta final del torneo y "fuera de Liguilla" es una buena oportunidad para tratar de sacar un buen resultado y dar una alegría a la afición celeste.

"Cae bien, jugar con un buen equipo como Chivas, cuando matemáticamente estás fuera de la Liguilla, nos cae bien para estar con la gente, darle una alegría y cerrar de la mejor manera", dijo el mediocampista.