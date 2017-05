Agencia

Barcelona.- Gary Lineker, siempre ocurrente en sus comentarios televisivos, formuló en su cuenta de Twitter la misma pregunta que se hacían muchos de los aficionados que vieron el partido Mónaco-Juventus después de que Higuaín marcara su segundo gol, asistido al igual que en el 0-1, por Dani Alves. “¿Cómo fue que el Barça le dejó ir?”, indicó El País en su página.

La respuesta seguramente es que la junta azulgrana estaba hasta las narices del futbolista y el brasileño ya no aguantaba más a los dirigentes. Alcanza con recordar las declaraciones que hizo Alves sobre los directivos al diario ABC: “Son falsos y desagradecidos; no me tuvieron respeto y no saben tratar a los futbolistas”.

Aunque posteriormente matizó sus acusaciones cuando visitó el Camp Nou en la ronda de cuartos, cada actuación de Alves remite a uno de los titulares de aquella entrevista: “Irme del Barça fue una hostia con clase”. Titular durante ocho años en el Barcelona, hasta el punto que está considerado como uno de los mejores laterales de la historia del club, ha calzado como un guante de seda en el esquema de una Juve que se despliega igual de bien a partir de tres centrales o con una defensa de cuatro: Alves funciona de maravilla como 2 o 8, con o sin Cuadrado, el colombiano por el que tanto interés mostró también el Barcelona.

El equipo azulgrana no fichó al Cuadrado y dejó en libertad a Alves. No hay quejas en el consejo de Bartomeu sobre la operación, cansado de las continuas reivindicaciones económicas de Alves, harto de sus amenazas y de sus excentricidades y aliviado también por rebajar una masa salarial que ya no admite más concesiones, hipotecada como está cualquier renovación por el gasto que supone el tridente que forman Messi, Luis Suárez y Neymar. Nada hay más confuso en el Camp Nou que las cláusulas que envuelven a los jugadores, como ya se vio también en el caso de Thiago, obligado el club a ahorrar o traspasar para cuadrar sus cuentas.

Parcheada la situación económica, el problema del Barça ha sido deportivo: no solo perdió a uno de los mejores futbolistas en su posición sino que sacrificó a Sergi Roberto, un volante estupendo, educado en el solfeo de La Masia, que ha tenido que ejercer de lateral derecho después del desencuentro que hubo entre Luis Enrique y Aleix Vidal, de momento más extremo que lateral. Jugar sin un 2natural ha penalizado muchísimo al equipo y ha denunciado un error estructural del club. Los laterales, a fin de cuentas, han sido uno de los puntos débiles del curso después que Jordi Alba también perdiera protagonismo en el 3-4-3