Florida.- La mascota del quipo de béisbol Florida Gators de la Universidad de Florida en Gainesville, salvó a un niño de ser golpeado fuertemente por una pelota durante un juego.

En el video puede verse como el jugador de los Gators batea la pelota y la misma sale disparada a las tribunas ubicadas cerca de la primera base, en la misma hay un pequeño sentado junto a un gran cocodrilo, que es la mascota oficial del equipo.

Saving children from foul balls - just another reason to follow @AlbertGator on Twitter! #GoGators pic.twitter.com/44j6FgkpXa