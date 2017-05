No descarto trabajar con las Chivas: Miguel ‘Piojo’ Herrera

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Miguel Herrera, nuevo director técnico del América, no negó que en un futuro pueda estar en el banquillo de Guadalajara.

‘El Piojo’ fue cuestionado sobre este tema y no descartó el meditar una propuesta rojiblanco en un futuro lejano, informa ESPN.

"No lo sé. Si no tengo trabajo en ese momento y se me acerca un equipo lo pensaré", aseguró.

Sobre la conformación de su plantel para el Apertura 2017, Herrera no piensa hacer grandes cambios, pero reveló que tiene en mente a un ex dirigido en Xolos.

"El América tiene un buen plantel, hay que apuntalarlo nada más, tenemos la mira puesta en Guido Rodríguez", admitió.

Finalmente, el estratega reconoció que si en un futuro las cosas no le van bien a Juan Carlos Osorio en el Tri, Matías Almeyda, DT de Chivas, sería una de las opciones para ser su reemplazo.

"Sería un candidato a la Selección porque en México nos gusta estar apostándole a los extranjeros, claro que sí", consideró.