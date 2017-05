Gignac explota y amenaza con irse de México

Agencia

Ciudad de México.- En Tigres sigue sin caer bien la derrota en la Final del Clausura 2017 ante Guadalajara.

Tras el silbatazo final, los Universitarios mostraron su molestia por el arbitraje, y lo dejaron en claro con la entrega de medallas, informa FoxSports.

Varios futbolistas del club regiomontano se negaron a colgarse la presea ante la insistencia de Enrique Bonilla, por lo que levantó la polémica en La Última Palabra sobre si son malos perdedores.

Uno de los que estuvo en el 'ojo del huracán' fue André-Pierre Gignac, quien se marchó a los vestidores al final del cotejo, y generando molestia entres sus propios compañeros por no estar en la ceremonia.

A la postre, el delantero francés regresó, no sin antes enfrascarse en una discusión con un periodista, quien lo acusó de empujarlo.

Dos días después, y ya de vacaciones, Gignac emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter para aclarar lo ocurrido, quien se negó a golpearlo.

"Eres un p... mentiroso, si te hubiera pegado todavía estarías en el piso del estadio, creéme", inició su carta.

El atacante galo respaldó su acción, puesto que "no puedes entender la tristeza y el enojo de un jugador después de una final perdida".

Para finalizar, Gignac lanzó una amenaza: "No soy perfecto y tengo muchos defectos y si por culpa de la prensa me tengo que ir de México, me iré... Cansado de escuchar mentiras".