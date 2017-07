Los Juegos Olímpicos de 2024 podrían ser en Estados Unidos

Ciudad de México.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país está "trabajando duro" para conseguir que los Juegos Olímpicos de 2024 se celebren en territorio estadounidense.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense escribió un mensaje manifestando que hay que estar "al tanto" de dicha preparación para este evento deportivo, informa Milenio.

"Trabajando duro para conseguir los Juegos Olímpicos para los Estados Unidos (L.A.). ¡Manténganse al tanto!", comentó.

Working hard to get the Olympics for the United States (L.A.). Stay tuned!