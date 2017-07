Jugador de la NFL, suspendido por violencia intrafamiliar

Agencias

DALLAS, Texas.- El corredor estelar de los Dallas Cowboys, Ezekiel Elliott, podría perderse tiempo de juego esta temporada, informa el portal web de ESPN.

De acuerdo a un reporte de Adam Schefter de ESPN, existe una sensación que Elliott enfrentar una suspensión corta en las próximas semanas, una vez que la NFL concluya su investigación por las acusaciones de violencia doméstica en su contra.

Elliott fue acusado de agresión en julio del 2016 por su ex novia en Columbus, Ohio, sin embargo, no se presentaron cargos en su contra.

La ex novia de Elliott, Tiffany Thompson, publicó fotografías en su cuenta de Instagram en las que se aprecia daños en su cuerpo que asegura fueron resultado de las agresiones de Elliott. El corredor, ex estrella de la Ohio State, aseguró que los golpes fueron resultado de una pelea que tuvo Thompson en un bar contra otra mujer.

Elliott insiste con que él no ha hecho nada mal y que está cooperando, ya que no cree tener nada que esconder, según una fuente. Él dijo que fue entrevistado por la NFL durante esta temporada, pero que la investigación de la liga no está completada.

Un jugador no necesita afrontar cargos legales para ser suspendido por la NFL debido a una violación de su política de conducta personal.

En su temporada de novato, Elliott terminó con 322 acarreos para 1,631 yardas y 15 touchdowns, además sumó 32 recepciones para 363 yardas y una anotación.