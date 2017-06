Julio César Chávez recibe amenaza de secuestro

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El ex púgil mexicano, Julio César Chávez, se mostró devastado por el asesinato de su hermano y reveló que él también corre peligro de muerte.

Chávez fue alertado por la policía de los Estados Unidos sobre un posible secuestro del que podría ser víctima, informa Medio Tiempo.

También te puede interesar: Hermano de Julio César Chávez es asesinado en un asalto

"Estoy muy indignado la verdad, muy enojado, porque yo recibí una amenaza de secuestro y le he pedido a las autoridades de Tijuana que me brinden apoyo, pero no lo han hecho”, explicó el boxeador.

“No sé qué es lo que están esperando, la verdad", declaró.

La advertencia llegó a través de uno de los máximos organismos de investigación criminal del país norteamericano e incluso, la amenaza de secuestro incluiría a una de las hijas de Chávez.

Me comunicaron del FBI, de allá de Estados Unidos, que querían secuestrarme, que querían secuestrar a mi hija también y yo le informé al gobierno de Baja California", agregó a medios locales al norte del país.

Para el multicampeón mexicano, las consecuencias podrían ser fatales en caso de que no llegue una pronta respuesta de las autoridades mexicanas, también incapaces de esclarecer el asesinato de su hermano mayor.