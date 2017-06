La FIFA enfrenta 25 investigaciones por corrupción

Agencia

SUIZA.- La fiscalía de Suiza tiene abiertas 25 investigaciones independientes por supuesta corrupción vinculadas con la FIFA y candidaturas para organizar el mundial de fútbol, informa Televisa Deportes.

La oficina de Michael Lauber confirmó la escala de los “casos relacionados con el fútbol” tras conseguir la primera condena desde el comienzo de las pesquisas en la FIFA en 2014.

Aunque no se detallaron los casos, hay procesos penales abiertos contra los ex directivos del ente rector del fútbol mundial Joseph Blatter y Jerome Valcke, y contra algunos organizadores del Mundial de Alemania 2016, incluido el ex astro del balón Franz Beckenbauer.

Fiscales suizos y estadounidenses trabajaron juntos para obtener la confesión de Jorge Arzuaga, un argentino que trabajó como ejecutivo bancario en bancos helvéticos, que esta semana se declaró culpable de participar en una trama de lavado de dinero. Arzuaga reconoció que el plan, ligado al pago de sobornos, fue orquestado por el fallecido Julio Grondona, antiguo hombre fuerte del fútbol argentino y responsable financiero de la FIFA.