INGLATERRA.- Ander Herrera ha vuelto a ser suplente este mediodía ante el Swansea City. Por segundo partido consecutivo esta temporada, el brillante mediocentro vasco no ha sido escogido entre los once titulares del Manchester United. Una situación que choca mucho, especialmente si tenemos en cuenta que el curso pasado fue el mejor del equipo, pero que se entiende si quien toma la decisión es José Mourinho, indica el portal fichajes en su sitio.

Antes de nada, me niego a aceptar que Ander no tenga sitio en este United. Sencillamente, no me lo creo. Al margen de que el anterior curso fuera un futbolista diferencial en el bloque ‘Red Devil’, el ex del Athletic Club es un jugador perfecto para el modelo de juego de Mourinho, que suele demandar una extrema disciplina táctica y que suele requerir a futbolistas tremendamente inteligentes. Como el español, vamos.

¿Qué puede haber pasado entonces? ¿De verdad la llegada de Nemanja Matic ha sido tan determinante? Está claro que con el serbio, el técnico luso está apostando más por un centro del campo formado por éste y por Pogba, y con Rashford-Mkhitaryan-Mata por delante, pero también es verdad que Mourinho ha abogado muchos días por un 1-4-3-3 con el ex del Chelsea como mediocentro y con el astro francés algo más liberado como interior. Un sistema en el que no se entendería que no jugara Herrera.

¿Está mandándole un mensaje el ‘Special One’ a su querido Ander? ni idea, pero puede que, tras la Supercopa de Europa ante el Real Madrid, el jugador bilbaíno fue sustituido por Fellaini cuando los suyos perdían 2 a 0-, ocurriera algo que no sepamos y que Mourinho quiera utilizar para mandar un mensaje al internacional español. Con José nunca solemos saber nada, pero casi siempre le funciona.