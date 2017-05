Nadal inicia con todo en el Abierto de Francia

Agencia

PARIS.- El tenista español Rafael Nadal venció con contundencia al francés Benoit Paire, por lo que aseguró su pase a la segunda ronda en el torneo perteneciente al Grand Slam, Roland Garros, en la búsqueda de su décimo trofeo.

En la hora y 52 minutos que duró el encuentro, el español demostró estar en buena condición física, luego de que una lesión en su muñeca el año pasado lo obligara a retirarse de su partido en la tercera ronda ante Marcel Granollers, menciona el portal de Excélsior.

Desde 2005 hasta 2014, Nadal ha sido nueve veces campeón de este certamen. Únicamente, el ya retirado Robin Soderling pudo cortar la increíble racha de victorias del español en 2009. No obstante, Nadal suma ya 73 victorias en dicho torneo.

De igual manera, el madrileño afirmó en conferencia de prensa que está contento de haber hecho un partido completo, aunque siempre hay algo que mejorar.

A su vez que se mostró sorprendido, luego de que en el escenario Suzanne Lenglen se sintieran altas temperaturas, "en algún momento bajará el calor, nunca hemos jugado en estas condiciones".

Por su parte, Paire dijo que "contra Rafa no hago buenos partidos. En el segundo set me he limitado a devolver pelotas y le he creado problemas. Pero al final, cuando juego contra Nadal, siempre acabo frustrado".