Agencias

MADRID, España.- Javier Tebas, presidente de La Liga, señaló que el torneo español podría no tardar mucho tiempo en llegar a Netflix, pues se debe cambiar el concepto de la televisión tradicional y dar más libertad al consumidor, informa el sitio web Récord.

También te puede interesar: Duelos 'de primera' en semifinales de Copa MX

“Estoy convencido que sí (llegará la Liga española a Netflix). No va a tardar mucho. Tenemos que cambiar el concepto de la televisión tradicional. El millennial lo que quiere es no estar vinculado tanto tiempo enganchado a un canal y quiere tener más libertad. Netflix y HBO da libertad y el fútbol también. En Alemania todo lo nuestro es OTT no a través de un canal de televisión tradicional”, dijo en entrevista con ‘AS USA’.

Otro lugar en que se podrían ver pronto los partidos del fútbol español son los aviones, aunque sería de forma diferida.

“Es un producto que tenemos vendido. La verdad quiero ver cómo va el tema, porque me gustaría tenerlo ya. Si ya tienes wifi de alta velocidad en los aviones, creo que es importante tener las retransmisiones, porque millones de personas viajan todos los días”, añadió