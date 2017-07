Agencia

México.- El mexicano Guillermo Ochoa fue presentado con el Standard de Liège de manera oficial, y no pudo evitar hablar sobre las críticas que ha recibido en México por fichar en el futbol de Bélgica, asegurando que no le preocupan las voces de fuera, sólo se concentra en su opinión y no se arrepiente de su decisión, indicó ESPN en su portal.

“En México, mucha gente, bueno... Nunca me he fijado en lo que diga la gente, siempre he buscado hacer mi carrera bajo mis deseos y mis decisiones, estoy muy contento con la trayectoria que llevo en Europa. Siempre lo digo, la gente en México creen que es fácil estar aquí y no es así, menos como portero. Aquí hay planteles buenos, no es un campeonato fácil, como todo mundo lo cree porque en México no se ve y se cree que es fácil pero no es así”, señaló el arquero en su presentación.

También te puede interesar: Concacaf declara ganador a Honduras y sanciona a Guyana Francesa

Memo no debutará el fin de semana pero si viajará a Francia con el resto del equipo, donde alistan su pretemporada de cara al arranque de la liga de Bélgica, donde el Liege buscará recuperar el protagonismo perdido la campaña pasada, algo que el arquero confía en que ocurra, gracias al armado del club.

“Estoy contento, muy feliz de que un equipo como el Standard, importante, grande en Bélgica me da la opción de continuar mi carrera en Europa y tener la posibilidad de pelear por algo. Tengo dos años y me interesan los proyectos importantes, con clubes importantes y el objetivo es mejorar lo que hizo el club el año pasado y estar lo más arriba posible, ojalá se den campeonatos. El equipo se está armando bien, con jugadores jóvenes y de experiencia y se pueden hacer cosas importantes”, aseguró.