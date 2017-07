Agencia

Estados Unidos.- El tenista y entrenador Peter Doohan murió este sábado a la edad de 56 años, nueve semanas después de haber sido diagnosticado con una enfermedad de la neurona motora.

Tennis Australia (TA) declaró que “La familia del tenis se encuentra profundamente entristecida por la muerte de Peter Doohan y nuestras oraciones y pensamientos están con su familia y amigos”, indica López Dóriga en su portal.

RIP mate! You were the better player ...#PeterDoohan pic.twitter.com/97I3wKF7Uo