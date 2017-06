Medio alemán cuestiona a Jonas Hector sobre México

Agencia

MÉXICO.- El partido de Semifinales de Copa Confederaciones ante México pasó a segundo plano para parte de la prensa alemana y rusa, que prefirieron cuestionar a Jonas Hector sobre otros temas como su estancia en Sochi, lo que les había parecido la ciudad y si cuando piensan en México, a su mente les viene un tiempo de vacaciones.

En una conferencia de prensa un tanto atípica en el Estadio Fisht, de Sochi, Hector fue el primero del combinado alemán en responder a las preguntas de los medios.

Los que iban de parte de Rusia, estaban más interesados por saber lo que pensaban de Sochi, ciudad en la que disputaron dos juegos de Fase de Grupos y ahora tienen enfrente las Semifinales.

Otro de los cuestionamientos trataba sobre el posible descanso que tuvieron al mantenerse en la misma sede sin la necesidad de viajar a otra ciudad, como fue el caso de México, que de Kazán se dirigió a Sochi en un vuelo de dos horas aproximadamente.

Medio alemán

La pregunta que más atrajo risas en la sala de prensa fue cuando un medio alemán cuestionó a Hector si sabía algo de México y si ese algo que sabía eran unas vacaciones, algo ante lo que solamente soltó una leve sonrisa y respondió:

“Lo que pienso de México, estando aquí, es en que he seguido varios partidos y observar un poco de la mentalidad de los jugadores mexicanos. Realmente me he centrado en eso y no tanto en cuestiones de vacaciones”.

Además de esos cuestionamientos, igualmente se les preguntó si habían visto el partido del Europeo Sub-21 en el que Alemania derrotó a Inglaterra en tanda de penaltis.