Gargano acusa a Mohamed de pedirle dinero; le exigen pruebas

Nuevo León.- Walter Gargano ya no es tomado en cuenta por Antonio Mohamed y se mantiene entrenando con el equipo Sub-20 de Rayados en las instalaciones de El Cerrito, siendo el entrenador argentino la razón por la que ya no quiere estar en el club.

Y es que el jugador lo acusó de querer quitarle dinero, y al no ceder, el entrenador se molestó, informa el portal Medio Tiempo.

“No quiero estar más en Monterrey; no es por la ciudad ni por la afición, es por el entrenador que se ha comportado mal, de mi parte siempre he sido un profesional, pero no lo soporta ni mi familia”, indicó en entrevista con el programa Sport 890 de Uruguay.

"No valora y no trata al jugador como se merece. En México algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta, pero en mi caso no acepto eso"

“No valora y trata al jugador como se merece. En México es importante este tema, algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta, pero en mi caso no acepto eso y eso le molestó mucho, el ver que uno no se baja y realmente es así. Trató de negociar de otra manera con el club y dijo: ‘si Gargano sigue aquí, no lo voy a utilizar’; no me gusta que toquen mi dinero”, añadió.

Ya para finalizar, el jugador uruguayo mencionó que sufrió estos seis meses en el equipo, y no aguantaría más tiempo así, ya que el Turco no lo quiere.

“Quisiera saber la solución para estar ya estable en un equipo; me tocó sufrir estos seis meses y otros seis meses no voy a aguantar, donde un entrenador no te quiere, una tristeza lo que me ha hecho; hoy en día tengo dos niños y tengo que pensar en el futuro de ellos y se viene otro en camino”, finalizó.

Le piden pruebas

Tras las acusaciones de Gargano, el presidente de Rayados, Duilio Davino, habló para Mediotiempo y le pidió pruebas para sustentar sus declaraciones o que se retracte de las mismas.

“Son acusaciones serias, graves. Hablamos con el jugador y le hicimos saber que si tiene fundamentos para sustentarlo, que lo hiciera, de otra manera que se pudiera retractar. Él mismo me hace saber que fue un momento de calentura por la situación que está atravesando y que se fue de boda, esas fueron sus palabras. Estamos atentos a la situación y viendo que es lo que procede”, indicó.

Asimismo, el dirigente albiazul comentó que están en pláticas avanzadas para rescindirle el contrato al Mota y darle salida a su difícil situación y al año que le resta de contrato con el club, pese a que tiene una oferta de Sudamérica.