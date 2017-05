Agencia

Estados Unidos.- ¡Los Seattle Seahawks están de luto! El legendario DT Cortez Kennedy, uno de los mejores en su posición en la historia de la franquicia falleció a la edad de 48 años, indicó Medio Tiempo en su portal.

No se informó la causa del fallecimiento.

Our statement on the passing of Cortez Kennedy. pic.twitter.com/yVtBfMdyp5