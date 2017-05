Agencia

Estados Unidos.- El golfista estadounidense Tiger Woods se disculpó ayer lunes por su arresto por conducir supuestamente ebrio, pero dijo que el alcohol nada tuvo que ver con el incidente nocturno.

"Entiendo la gravedad de lo que hice, y asumo la total responsabilidad por mis actos", señaló Woods en un comunicado. "Quiero que el público sepa que el alcohol no estuvo involucrado en esto. Lo que ocurrió fue una reacción inesperada a medicamentos que se venden con receta. No me percaté de que la mezcla de fármacos me había afectado tanto", agregó.

De acuerdo con The Huffington Post, el golfista no reveló el porqué conducía en la madrugada. De acuerdo con los registros policiales, el profesional fue fichado a las 07:18 horas de la mañana por la policía de Jupiter; fue liberado a las 10:50 horas tras el pago de una fianza de mil dólares.

Otra condición para su liberación fue su colaboración en las investigaciones sobre el incidente.

Woods actualmente realiza un proceso de rehabilitación de la cuarta operación de la espalda, a la que se sometió hace cinco semanas para solucionar los fuertes dolores que sufría.

En los últimos dos años, jugó apenas cuatro torneos, lo que lo ha llevado a ocupar el puesto 876 del ranking. Su última aparición fue en febrero de este año, en Dubái, donde apenas participó en la primera vuelta antes de abandonarla por dolores de espalda.