CIUDAD DE MÉXICO.- A Pumas podrían embargarle la marca, si no salda una deuda millonaria. El Club Universidad no tiene más opción que pagarle a José María González, exrepresentante paraguayo, quien demandó a la escuadra del Pedregal en 2011 por no liquidar unas facturas que aún no han cubierto, informa el portal Récord.

Luego de que Universidad intentara no pagar, la ley les negó dicha posibilidad, y los abogados del guaraní esperan el dinero o incluso podrían recurrir al embargo para cubrir el pago de 277 mil dólares más intereses (6% por año), todos los gastos al tipo de cambio del día.

“Pumas no quiso atender la solicitud que se le hizo en algún momento y ahora la deuda es de 277 mil dólares más otros gastos, que hacen como siete u ocho millones de pesos.

“Se sobreseyó el amparo y ya está la sentencia. Ya no hay nada que puedan hacer. En caso de que no paguen, recurriremos al embargo. A mí no me sirven sus escritorios, pero puedo embargar la marca, la imagen, hay mucho que se puede embargar; al final tienen que pagar, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo”, indicó a RECÓRD Rogelio Ruiz Irigoyen, abogado de González.

Y aunque todavía no hay una fecha específica para que Pumas le pague al paraguayo, el jurista explicó que se daría días después de que un juez emita la resolución.

“Tenemos que cuantificar en pesos cuánto es. A partir de que sale la resolución y se les notifica tienen de tres a cinco días para pagar”, señaló Ruiz Irigoyen, quien compartió que trató de negociar con Manuel Alcocer, abogado de Pumas:

“Yo le dije que me ayudara a que Darío Verón nos pagara y ya no demandábamos al club, y no quisieron. Repito, nosotros no somos de pleito, queremos arreglar”, concluyó.