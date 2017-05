Agencia

Los Angeles.- En las últimas semanas, el éxito de la serie de Netflix "13 reasons why" está siendo opacado por diversas críticas: aquellas que vienen de personalidades como Paris Jackson o actrices como Shannon Purser de "Stranger Things", así como de especialistas que dirigen centros especializados en ver casos de suicidio, informa el portal El Comercio.

Selena Gomez, productora de la serie, fue entrevistada por la agencia AP y defendió su trabajo. "Nos mantuvimos fieles al libro y eso era lo que Jay Asher (autor del libro en el que se basa la serie) creó, una historia hermosa y trágica, complicada, pero aún así misteriosa. Y creo que eso es lo que queríamos hacer", sostuvo Gomez.

"13 Reasons Why" cuenta la historia de Hannah Baker, una joven que se suicida y deja 13 cintras en las que explica por qué decidió quitarse la vida. La serie contiene escenas muy fuertes, en las que se incluye el acto del suicidio de la protagonista, en una bañera. Recientemente, escuelas de Estados Unidos manifestaron su preocupación por la forma en que el tema es tocado en pantalla.

"No es un tema del cual sea fácil hablar", agregó la cantante y actriz. "Las reacciones van a seguir llegando no importa qué. Queríamos hacerle justicia (a la historia), me siento muy afortunada por cómo le está yendo, estoy muy orgullosa".

A pesar de todo, se sabe que un grupo de guionistas ya tuvo una reunión para hablar acerca de la segunda temporada de "13 reasons why". La historia continúa, aunque con la historia de Hannah Baker resuelta, falta ver cómo le darán continuidad.