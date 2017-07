Adele cancela los dos últimos conciertos de su gira '25'

Agencia

Londres.- La cantante británica Adele canceló los dos últimos conciertos de su gira internacional, previstos para este fin de semana en el estadio Wembley de Londres, por un problema en sus cuerdas vocales.

Adele, de 29 años, dijo que consultó a un médico especialista el viernes por la noche, que le aconsejó no realizar las presentaciones, que tenían entradas agotadas, afirma Excelsior.

La cantante ya había dado dos conciertos ante multitudes en Wembley en el marco de la gira, pero señaló que había estado teniendo molestias y problemas con su voz.

"Ni si quiera sé cómo empezar esto (...) Por consejo médico simplemente no puedo presentarme el fin de semana. Decir que estoy destrozada sería poco", expresó Adele a través de un comunicado en su cuenta de Twitter.

La artista, una de las mayores líderes en ventas a nivel mundial, dijo que estaba tan desesperada por presentarse que incluso había llegado a pensar en hacer mímica en los conciertos.

Nunca lo he hecho y no puedo ni en un millón de años hacerle eso a ustedes", manifestó. "No sería la verdadera yo ahí arriba" del escenario delante de ustedes, agregó dirigiéndose a sus seguidores.

Adele aclaró que el dinero de los boletos sería regresado integramente si los conciertos no pueden reprogramarse.

La cantante ganadora del Grammy ha tenido que cancelar previamente otras presentaciones debido a problemas en la voz luego de una cirugía vocal a la que se sometió en 2011.