Ciudad de México.- El pequeño Diego Ornelas, primogénito de la actriz Aridne Díaz y Marcus Ornelas, ha causado gran furor en Instagram, al grado de que muchas personas se acercan a la actriz para ver de cerca a su hijo de un año de edad y no para pedirle una foto o un autógrafo a ella.

“Llego al pediatra y me dice una señora: ‘Es Diego, ¿verdad?, ¿lo puedo ver?’ y se acerca el hijo de la señora y le dice, ‘mi amor ella es una actriz, él es Diego, ven”, relató Ariadne. Y agregó bromeando, “entonces yo ya soy una actriz y él es Diego”, informa el portal Quien.com.

El debut de mi chango hermoso!! #LaDobleVidaFinal #LaDobleVidaDeEstelaCarrillo #Braulio #Diego @diego_dornellas Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 21 de May de 2017 a la(s) 6:14 PDT

La mexicana reconoció que tuvo que retractarse de su pensamiento inicial de no exponer al pequeño a los medios: "Sí, por eso no quiero decir cosas, porque luego me trago mis palabras. Cuando me decían, ‘es que ábrele una cuenta en Instagram’ decía ‘no, es un bebé, qué le voy a estar abriendo’. Al principio ni fotos quería subir de él, menos abrirle cuentas. Conforme fui subiendo fotos y vi de verdad la cantidad de fans que tenía, dije ‘pues mejor le voy a hacer su cuenta a él’ y ahí se la voy a dejar, y el día que el crezca, él sabrá qué hacer con ella. Ahí comparto con las niñas que son sus fans”, explicó.

Estrenando instagram!! Ni modo, no pudimos con sus fans, así que ya tiene su propia cuenta el escuinclito!! @diego_dornellas Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 12 de May de 2017 a la(s) 6:22 PDT

Asimismo, Ariadne comentó que a pesar de conocer el riesgo que representa exhibir a su retoño, considera que las personas no deben tomar decisiones a partir del miedo.

“Tú no puedes vivir con miedo, no podemos vivir con miedo. La realidad es que pueden pasar cosas, muestres a tu hijo o no. La realidad es que hay mucha inseguridad y eso lo sabemos, pero yo no quiero ser presa de vivir con temor de compartir lo que amo, a mi hijo, lo hermoso que lo veo y lo simpático que es. No me lo permito y yo confío en que Diosito nos cuida”, finalizó.