Salma Hayek lanza a la venta su 'secreto de belleza'

MÉXICO.- La actriz Mexicana Salma Hayek se encuentra en plena promoción de su nueva película Beatriz at dinner y ha aprovechado la atención mediática para anunciar el lanzamiento de su nuevo negocio relacionado con el mundo de la belleza: Blend it Yourself for Juice Generation, una línea de smoothies y mascarillas que se envían a domicilio.

La gama consiste en 12 smoothies y tres boles de açai que recibes en tu casa con todos los ingredients listos para mezclar, según explica un reporte de WWD. Cada una de last res mezclas disponibles se puede usar como batido para tomar o como mascarilla para la piel.

“Las cosas que funcionan para tu cara realmente también funcionan desde el interior hacia fuera. Hemos combinado algunos ingredientes de manera que si no te lo pones en la cara sigue siendo bueno para tu piel”, dijo Hayek en unas declaraciones a la web especializada en moda y belleza.

La Mexicana declaró que ella lleva usando estos remedios caseros toda la vida y que su abuela hacía de todo con las sobras de la comida, desde mascarillas a exfoliantes o blanqueadores.

Papaya y aguacate

“Me pongo el [smoothie] de papaya y aguacate, después me pongo maquillaje y no uso crema hidratante, no uso crema para el contorno de ojos, nada. Mi piel se siente genial, no es grasiento y además, por el frío, se siente más tersa […] ves una diferencia inmediatamente”, explicó la empresaria y actriz.

El servicio estará disponible en la web de Juice Generation desde el próximo lunes y los clientes pueden elegir recibir un paquete al mes o uno cada dos meses, de seis, 12 o 24 smoothies o bowls de açai.