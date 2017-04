Caitlyn Jenner promociona su libro ‘Los secretos de mi vida’

Francisco Inzunza/Agencia

Estados Unidos.- Caitlyn Jenner habló sobre su nuevo libro de memorias y de su transición, así como de los obstáculos en el camino, incluyendo tres matrimonios fracasados, pensamientos suicidas ante la persecución de los paparazzi y la libertad de su verdadero ser.

Y sí, contrario a la idea de muchos en la comunidad trans, usa su antiguo nombre, Bruce, en el libro The Secrets of My Life, a la venta esta semana. También describe su liberadora cirugía de reasignación de género ("La Cirugía Final", como la llama) en la última página, e insiste en que es lo último que dirá al respecto.

De acuerdo con el portal El Debate, está coescrito por Buzz Bissinger (quien escribió la historia en Vanity Fair), el libro ya le ha sacado lágrimas a la tercera esposa de Jenner, Kris Jenner, cuyo clóset Caitlyn solía asaltar mientras luchaba con su identidad de género. Son momentos, dijo Caitlyn, de los que Kris estaba consciente antes "de que le hiciera el amor" tras haberse conocido en 1990.

Hubo muchos momentos oscuros para el medallista olímpico mientras éste escondía sus luchas de género, incluido su infructuoso intento por transicionar en los años 80.

Bruce Jenner tomó hormonas y entonces se echó para atrás, pero sus pechos aumentados no se redujeron al parar el tratamiento y debió someterse a una liposucción mientras continuaba viviendo como un hombre.

Hubo un momento en particular, años después, que llevó a Jenner al más oscuro de los lugares: el suicidio. El cibersitio de farándula TMZ distribuyó una foto de un desaliñado Jenner saliendo de un consultorio médico tras un procedimiento para reducirse la tráquea y lucir más como una mujer. Esto fue antes de Diane Sawyer y su salida formal, y lo sintió como una salida dolorosa y forzada.

Caitlyn Jenner ha pasado gran parte de los últimos dos años aprendiendo de la comunidad trans desde la perspectiva privilegiada de una persona blanca y adinerada, lo que reconoce a cabalidad en el libro. Trata de reparar daños con su extensa familia, que incluye a sus seis hijos y sus cuatro hijastros Kardashian.

Jenner les dedica el libro, publicado por Grand Central Publishing, a su padre y a su hermano. En cuando a que su papá no lo hubiera entendido, está bien, dijo.

La vida es buena en este momento. Mejor que buena, dijo Jenner, aunque está deseosa de que llegue el momento en que no piense todos los días en su género.