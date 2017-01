Agencias

LOS ANGELES.- George Michael produjo una gran cantidad de éxitos musicales, pero también desempeñó un papel importante en la creación de uno de los segmentos más populares de la televisión actual.

De acuerdo a CNN, Hace cinco años, la estrella del pop fue la primera celebridad en aparecer junto al comediante James Corden en el Carpool Karaoke . Corden es ahora el presentador del programa The Late Late Show en CBS.

El segmento de Carpool Karaoke del exintegrante de la agrupación The Wham! apareció en la BBC en 2011 como parte de un show en beneficio de Comic Relief, una organización de caridad británica que lucha contra la pobreza y el hambre.

Carpool Karaoke es ahora una sección fija del Late Late Show que presenta Corden. Allí se presentan varios artistas que cantan sus canciones favoritas a viva voz por las calles de Los Ángeles.

Su alcance ha sido masivo: el segmento en el que estuvo invitada Adele ha sido visto más de 140 millones de veces en YouTube, mientras que la aparición de Justin Bieber tiene más de 100 millones de visitas.

Corden recordó la primera edición con George Michael durante una entrevista con Howard Stern a principios de este año.

“Nos sentamos en el auto y empezamos a cantar canciones de The Wham! y no pudimos dar con el quid del asunto: ‘¿Por qué esto es tan divertido?’”, relató Corden a Stern. “Había mucha alegría allí y no podíamos entender por qué?”.

Corden dijo que la primera grabación ayudaría más tarde a convencer a Mariah Caray —que era una amiga muy cercana de Michael— para que fuera la primera celebridad estadounidense en aparecer en Carpool Karaoke cuando revivieron el segmento para The Late Late Show.

“He amado a George Michael desde que puedo recordar. Él fue una absoluta inspiración. Siempre adelantado a su tiempo”, tuiteó Corden el domingo.