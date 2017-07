Conoce a la actriz que dará vida a la 'Chica Ardilla'

Agencia

Ciudad de México.- Milana Vayntrub será quien dé vida a Squirrel Girl o Chica Ardilla en la próxima serie de Marvel, New Warriors.

Sumado a ella, estarán también Derek Theler, quien interpretará a Mister Immortal; Jeremy Tardy será Night Trasher; Calum Worthy se pondrá en la piel de Speedball; Matthew Moy interpretará a Microbe y Kate Comer será Debrii, informa Milenio.com

Sin embargo, serán Vayntrub y Theler quienes protagonicen este programa, cuya primera temporada tendrá 10 episodios, informó The Hollywood Reporter.

New Warriors seguirá los pasos de estos seis superhéroes y cómo aprenden a lidiar con sus habilidades especiales. "Somos muy afortunados de haber conseguido un elenco tan diverso e increíblemente talentoso", dijo Jeph Loeb, jefe del departamento de televisión de Marvel y escritor de algunos de los cómics más vendidos de la casa editorial.

También señaló que los fans amarán a estos personajes y no pueden esperar a "soltarlos para el mundo". New Warriors estrenará en 2018, aunque aún no tiene una fecha de estreno exacta.

Squirrel Girl hizo su primera aparición en los cómics 1992 y llegó a la televisión por primera vez en 2006 en la versión animada de Los Cuatro Fantásticos.

Ahora, es un personaje regular dentro del Universo Marvel con un cómic escrito desde 2015 por Ryan North y dibujado por Erica Henderson.