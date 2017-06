¿Superman se une a la Liga de la Justicia?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Superman ha llegado para quedarse. Hasta hace unas pocas semanas no había ni rastro del Hombre de Acero en el material promocional de La Liga de la Justicia (Justice League), pero ahora el superhéroe ya forma de manera definitiva parte del grupo de héroes de DC, como muestra el último póster revelado, informa Excélsior.

Junto a Cyborg, Aquaman, The Flash, Wonder Woman y Batman aparece Superman para hacer frente a los villanos que amenazan la Tierra y salvar a la humanidad. Un cartel que los perfiles oficiales no han publicado, por lo que podría tratarse de un póster fan made, pero aun así aumenta las ganas de los seguidores de DC de ver la cinta.

Pero es todavía más sorprendente el mensaje que ha escrito la cuenta de Twitter DC Extended Universe junto al póster que revela, ya que anuncia la fecha de estreno del nuevo tráiler de La Liga de la Justicia.

"¡Última hora! El segundo tráiler oficial de La Liga de la Justicia se estrenará ¡el sábado 22 de julio en la Comic-Con!", escriben en el perfil de la red social.

BREAKING NEWS! #JusticeLeague Official Trailer 2 to debut at Comic-Con, Saturday, July 22! pic.twitter.com/5ngS3RKNjy — DC Extended Universe (@DCEUniverse) 19 de junio de 2017

La cuenta atrás para los fans de DC ha comenzado, ya que queda poco más de un mes para conocer más detalles de la esperada película protagonizada por Ben Affleck.